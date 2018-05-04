Посол Грузии Георгий Саганелидзе встретился с кандидатом в премьер-министры Армении Николом Пашиняном

04.05.2018 10:39 Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Армении Георгий Саганелидзе встретился с кандидатом в премьер-министры Армении Николом Пашиняном. Встреча состоялась 3 мая.



По информации министерства иностранных дел Грузии, встреча по инициативе Никола Пашиняна прошла в Национальном собрании Армении.



«На встрече рассмотрели традиционные добрососедские отношения между Грузией и Арменией.



По заявлению Никола Пашиняна, в случае избрания премьер-министром, он готов к дальнейшему развитию и углублению отношений с Грузией», — заявляют во внешнеполитическом ведомстве.















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