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Посол Грузии Георгий Саганелидзе встретился с кандидатом в премьер-министры Армении Николом Пашиняном
04.05.2018 10:39
Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Армении Георгий Саганелидзе встретился с кандидатом в премьер-министры Армении Николом Пашиняном. Встреча состоялась 3 мая.
По информации министерства иностранных дел Грузии, встреча по инициативе Никола Пашиняна прошла в Национальном собрании Армении.
«На встрече рассмотрели традиционные добрососедские отношения между Грузией и Арменией.
По заявлению Никола Пашиняна, в случае избрания премьер-министром, он готов к дальнейшему развитию и углублению отношений с Грузией», — заявляют во внешнеполитическом ведомстве.
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