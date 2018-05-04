Парламент сегодня в первом чтении будет голосовать за создание Службы государственного инспектора

04.05.2018 10:48 На сегодняшнем пленарном заседании парламент Грузии проголосует за законодательный пакет о создании Службы государственного инспектора.



Законодательный проект представил вчера заместитель министра юстиции Александр Барамидзе, однако голосование отложили по причине отсутствия кворума.



Согласно поправкам, для расследования возможного неподобающего отношения со стороны правоохранителей создается независимый следственный механизм.



Согласно изменениям, должность государственного инспектора будет выборочной. Его будет избирать конкурсная комиссия, которая создается по приказу премьера. Комиссия подберет не менее двух и не более 5 кандидатов и представит их премьер-министру, который, в свою очередь, в 10-дневный срок представит парламенту 2 кандидатуры на пост государственного инспектора. Государственный инспектор избирается на шесть лет, без права занимать должность повторно.



Государственный инспектор будет подотчетным парламенту Грузии. Он будет представлять законодательному органу отчет о работе за год.















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