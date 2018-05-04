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Маргвелашвили: Мне никто не предлагал быть единым кандидатом в президенты от оппозиции


04.05.2018   11:00
По заявлению Георгия Маргвелашвили в эфире телекомпании "TV Пирвели", ему никто не предлагал быть единым кандидатом в президенты от оппозиции.

Президент благодарит всех политиков, выразивших доверие в отношении него, и поддержавших его в качестве кандидата в президенты. По словам Георгия Маргвелашвили, он всегда открыт для политических консультаций, и готов говорить со всеми силами.

"Предложения нет. Разумеется, я буду считаться с любым человеком, который зафиксирует какой-то позитив по отношению ко мне, и я благодарю политиков, выразивших доверие в отношении меня, но я не являюсь членом ни одной из этих партий. Если бы я хотел так активно объединиться в какую-либо партию, я был бы там. Для меня не только сейчас, но и когда я был в "мечте", когда был в правительстве, и до того, когда был в оппозиции, отправной точкой были граждане Грузии, и служение им, нежели политической элите. Я всегда открыт для политических консультаций, и готов говорить с любой политической силой"- заявил Георгий Маргвелашвили.







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