Маргвелашвили: Мне никто не предлагал быть единым кандидатом в президенты от оппозиции

04.05.2018 11:00 По заявлению Георгия Маргвелашвили в эфире телекомпании "TV Пирвели", ему никто не предлагал быть единым кандидатом в президенты от оппозиции.



Президент благодарит всех политиков, выразивших доверие в отношении него, и поддержавших его в качестве кандидата в президенты. По словам Георгия Маргвелашвили, он всегда открыт для политических консультаций, и готов говорить со всеми силами.



"Предложения нет. Разумеется, я буду считаться с любым человеком, который зафиксирует какой-то позитив по отношению ко мне, и я благодарю политиков, выразивших доверие в отношении меня, но я не являюсь членом ни одной из этих партий. Если бы я хотел так активно объединиться в какую-либо партию, я был бы там. Для меня не только сейчас, но и когда я был в "мечте", когда был в правительстве, и до того, когда был в оппозиции, отправной точкой были граждане Грузии, и служение им, нежели политической элите. Я всегда открыт для политических консультаций, и готов говорить с любой политической силой"- заявил Георгий Маргвелашвили.

















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