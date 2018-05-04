Хизер Науэрт: США поддерживают Бухарестскую декларацию НАТО 2008 года

04.05.2018 11:44 Государственный департамент США откликается на визит помощника государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Уэсса Митчелла в Грузию.



Официальный представитель ведомства Хизер Науэрт отмечает, что Уэсс Митчелл в период с 29 апреля до 1 мая провел встречи с грузинскими высокопоставленными чиновниками, в том числе с президентом и премьер-министром.



Главными темами обсуждения были крепкие двухсторонние отношения и демократические и экономические реформы Грузии.



По словам Хизер Науэрт, Уэсс Митчелл еще раз подтвердил, что США поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах.



«Кроме того, он еще раз подтвердил, что США поддерживают Бухарестскую декларацию НАТО 2008 года, согласно которой Грузия станет членом НАТО. Он также осмотрел административную границу у оккупированных Россией территорий Абхазии и Осетии, где, с нарушением соглашения о прекращении огня от 2008 года, сейчас находятся российские вооруженные силы», — заявила официальный представитель Государственного департамента Хизер Науэрт.















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