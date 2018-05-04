Эка Беселия более чем 600 раз обращалась к комиссии помилования

04.05.2018 11:51 Член парламента Грузии от парламентского большинства, Эка Беселия больше всех, 609 раз обратилась к администрации президента Грузии в связи с помилованием осужденных. Письма отправлены в 2012-2016 годы. Информацию об этом On.ge получил в виде публичной информации из администрации президента.



Из публичной информации выясняется, что 608 писем Беселия были индивидуальными, а одно вместе с Зазой Папуашвили и Гедеваном Попхадзе.



С 2012 года по март 2018 года включительно к комиссии помилования больше чем 20 раз обратились депутаты Манана Кобахидзе (38), Гедеван Попхадзе (27), Лаша Тордия (26), Джонди Багатурия (23), и Дмитрий Лорткипанидзе (22).



Среди депутатов, отправивших такого содержания письма в администрацию президента, оказались представители всех партий из действующего парламента.



По словам бывшего председателя комиссии помилования Алеко Элисашвили, часть писем отправлялось от имени Эки Беселия, поскольку она была председателем комиссии по правам человека в парламенте.



"Были и персональные обращения, были и встречи. Из них, сколько она посылала ради денег, а сколько нет - точно сказать не могу. В некоторых случаях были заключения, в некоторых случаях "прошу, обратить внимание"- отметил Алеко Элисашвили в беседе с On.ge



По его же словам, у других депутатов, которым исходя из своих полномочий, не приходилось писать письма комиссии помилования, были персональные желания.



По словам председателя комитета по правам человека парламента восьмого созыва, Эки Беселия, она гораздо чаще обращалась к комиссии помилования, чем об этом сообщила администрация президента On.ge. По ее словам, она получила от семей заключенных более 40 000 писем.



"У кого-то возникает вопрос, почему комитет по защите прав человека адресовал, и отправлял письма заключенных? Что, мы бы положили эти письма в ящик, и оставили без внимания? Комитет не милует, комитет адресует письма по назначению. Так что, эта цифра гораздо больше, но только я никогда не получала ответ, какая судьба постигла этих писем"- заявила On.ge Эка Беселия.



По ее словам, все письма, что поступали в комитет по защите прав человека, и сейчас поступают в юридический комитет, отправляются во все ведомства, в том числе в администрацию президента. Депутат отрицает, что все письма, отправленные в комиссию помилования, отправила как председатель комитета.



В письме, полученном из администрации президента Грузии, ничего не сказано об обращении действующего председателя комитета по правам человека Софьи Киладзе.















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