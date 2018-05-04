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Создается ежегодный форум по вопросу институционного диалога между государственной и местными властями
04.05.2018 13:57
Создается ежегодный форум по вопросу институционного диалога между государственной и местными властями
В Грузии будет основан ежегодный форум – «Институционный диалог между государственной и местными властями».
Инициатива принадлежит председателю комитета по региональной политике и самоуправлению парламента Грузии Зазе Габуния. По его данным, первая встреча пройдет 5-6 мая в Ахалцихе.
«Цель инициативы – создать постоянный и формализованный консультационный механизм между центром и самоуправлением, что увеличит возможность институционного диалога и переведет сотрудничество по вызовам в отдельных секторных направлениях на новые высоты. В рамках реформы децентрализации, такой формат постоянного диалога особенно важнен для эффективного выполнения работ, учтенных реформой. Эта модель сотрудничества важна и тем, что позволяет гражданами и муниципалитетам самим углублять свои связи», — заявляет Габуния.
В рамках форума, в течение года пройдут три встречи. Первая встреча состоится с участием мэров, вторая – с участием представителей сакребуло, а третья заключительная встреча по итогам года пройдет в Тбилиси.
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