Создается ежегодный форум по вопросу институционного диалога между государственной и местными властями

04.05.2018 13:57 Создается ежегодный форум по вопросу институционного диалога между государственной и местными властями

В Грузии будет основан ежегодный форум – «Институционный диалог между государственной и местными властями».



Инициатива принадлежит председателю комитета по региональной политике и самоуправлению парламента Грузии Зазе Габуния. По его данным, первая встреча пройдет 5-6 мая в Ахалцихе.



«Цель инициативы – создать постоянный и формализованный консультационный механизм между центром и самоуправлением, что увеличит возможность институционного диалога и переведет сотрудничество по вызовам в отдельных секторных направлениях на новые высоты. В рамках реформы децентрализации, такой формат постоянного диалога особенно важнен для эффективного выполнения работ, учтенных реформой. Эта модель сотрудничества важна и тем, что позволяет гражданами и муниципалитетам самим углублять свои связи», — заявляет Габуния.



В рамках форума, в течение года пройдут три встречи. Первая встреча состоится с участием мэров, вторая – с участием представителей сакребуло, а третья заключительная встреча по итогам года пройдет в Тбилиси.















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