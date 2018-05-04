Кобахидзе: Положение с точки зрения посещаемости депутатов не изменилось

04.05.2018 14:15 По заявлению председателя парламента Ираклия Кобахидзе, положение с точки зрения посещаемости депутатов в законодательном органе не изменилось, из-за чего в ближайшем будущем будут рассмотрены поправки в регламент.



Ираклий Кобахидзе сделал заявление после того, как сегодняшнее пленарное заседание не смогло начаться по причине отсутствия кворума.



Заседание депутатов открылось после третьей регистрации.



«Положение не изменилось, соответственно, мы дадим ход законопроекту, цель которого – изменить эту реальность», — заключил Кобахидзе.



Запланированные в регламенте поправки уже инициированы, однако их обсуждение пока не началось. Причина – разные мнения в правящей команде. Согласно изменениям, уважительной причиной больше не будет считаться «по семейным обстоятельства». Также ужесточаются регуляции по процедурам регистрации и за пользование чужим пультом.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

