В парламенте продолжается рассмотрение новой миротворческой политики

04.05.2018 15:08 В парламенте Грузии продолжается рассмотрение законодательных поправок, представленных правительством в парламенте Грузии в связи с новыми миротворческими инициативами. Государственный министр Кетеван Цихелашвили представила законодателям проект поправок в связи с новой мирной инициативой правительства Грузии на заседании парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции, а заместитель министра Лаша Дарсалия - на заседании финансово-бюджетного комитета.



Члены комитета заслушали основные направления мирной инициативы, и детально рассмотрели содержание соответствующих поправок в законах.



"Новая миротворческая инициатива правительства Грузии "Шаг к лучшему будущему" является заявкой о том, что наша миротворческая политика, наш курс, и план действия твердый и последовательный. Эта инициатива рассчитана на нужды и интересы пострадавшего от конфликта населения, улучшение их тяжелого положения. В то же время открывает возможности, и пространство для того, чтобы вести диалог между разными представителями разделенных баррикадами обществ, поощрить сообщение, межчеловеческие контакты, сотрудничество вокруг общих интересов, что в конечном итоге направлено на примирение и строительство доверия. А это, со своей стороны, является весьма значимой предпосылкой полномасштабного урегулирования конфликта"- заявила Кетеван Цихелашвили на заседании комитета по защите прав человека и гражданской интеграции.



В своем выступлении государственный министр подчеркнула важнейшую роль поддержки парламента в осуществлении мирных инициатив.



Члены обеих комитетов единогласно подержали инициативу правительства, и поправки к законам, предусмотренные с целью их осуществления.

















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