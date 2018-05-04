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Бакрадзе: У нас есть конкретный план, как отменить налоги, и содействовать развитию малого бизнеса


04.05.2018   15:23
У "Европейской Грузии" есть конкретный план, как надо отменить налоги, и содействовать развитию малого бизнеса - заявил один из лидеров "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе в связи с содействием бизнесу.

По его словам, правительство сделало шаги в правильном направлении, но в законопроекте многое не учтено.

"Хорошо, что правительство сделало шаги в правильном направлении, и осуществляет часть этого плана, но с нашей точки зрения остается целый ряд важных вопросов. Например, необходимо увеличить предел оплаты налога на НДС, необходимо вообще отменить символический налог- 1%, чтобы у Налоговой службы не было рычага для запугивания малого бизнеса. Есть много инициатив, не предусмотренных в законопроекте правительства, и "Европейская Грузия" ставит их в виде альтернативы"- заявил Давид Бакрадзе.







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