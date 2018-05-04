Национальная комиссия по коммуникациям учредила Медиа академию

04.05.2018 15:39 Национальная комиссия коммуникаций учредила Медиа академию. Проект просвещенности для журналистов и медиа менеджеров состоит из 4 основных компонентов. Запланировано как повышение квалификации медиа менеджеров и журналистов, так и повышение знания потребителей, чтобы они могли отличать друг от друга ложную и настоящую информацию.



В рамках проекта будет создана медиа лаборатория, которая поможет стартапам, работающим в цифровых СМИ.



"Комиссия создаст платформу медиа критики, где профессионалы смогут вести здоровую критику.



Это преследует целью, помочь существующим медиа средствам лучше делать свои медиа проекты, и с другой стороны быть некоторым путеводителем для потребителей"- заявил председатель Национальной комиссии коммуникаций Коба Бекаури.



Проект медиа просвещения начался с тренинга американского медиа эксперта и медиа менеджера Мича Семела.



"Мы говорили о том, как отличать друг от друга ложную и настоящую информацию, и ее распространении. Это не новый феномен, и имеет почти 300 летнюю историю. Поэтому думаю, что этот вопрос нуждается в значительном анализе. Я с удовольствием поделюсь своим знанием и опытом с представителями СМИ"- заявил профессор Long Island University Мич Семел.

















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