Нападение на СМИ и журналистов это нападение на демократию - Янош Херман

04.05.2018 16:25 Нападение на СМИ и журналистов означает нападение на демократию, свободу каждого из нас, — об этом заявил посол Евросоюза в Грузии Янош Херман.



«Сегодня мы еще раз поддерживаем решение Евросоюза, способствовать свободе выражения мнения, что является правом каждого человека и основано на принципах равенства, отрицания дискриминации и единства, посредством любых СМИ, как в наших странах, так и за пределами наших стран», — заявил Янош Херман.



В месте с тем, посол ЕС рассказал общественности об основанном ЕС в Грузии конкурсе – «Приз Евросоюза в журналистике 2018 года».



«В 2012 году мы учредили приз Евросоюза в журналистике, чтобы выявить в Грузии медиа-работу самого высокого качества. Сегодня мне выпала честь представить седьмой по счету, один из самых широкомасштабных конкурсов в журналистике», — отметил посол.



Награждение конкурса – «Приз Евросоюза в журналистике 2018 года» состоится в семи категориях – печатные, онлайн и вещательные СМИ. Также будет представлен особый приз в миротворческой журналистике, который учредила наблюдательская миссия ЕС.















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