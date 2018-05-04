Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Нападение на СМИ и журналистов это нападение на демократию - Янош Херман


04.05.2018   16:25
Нападение на СМИ и журналистов означает нападение на демократию, свободу каждого из нас, — об этом заявил посол Евросоюза в Грузии Янош Херман.

«Сегодня мы еще раз поддерживаем решение Евросоюза, способствовать свободе выражения мнения, что является правом каждого человека и основано на принципах равенства, отрицания дискриминации и единства, посредством любых СМИ, как в наших странах, так и за пределами наших стран», — заявил Янош Херман.

В месте с тем, посол ЕС рассказал общественности об основанном ЕС в Грузии конкурсе – «Приз Евросоюза в журналистике 2018 года».

«В 2012 году мы учредили приз Евросоюза в журналистике, чтобы выявить в Грузии медиа-работу самого высокого качества. Сегодня мне выпала честь представить седьмой по счету, один из самых широкомасштабных конкурсов в журналистике», — отметил посол.

Награждение конкурса – «Приз Евросоюза в журналистике 2018 года» состоится в семи категориях – печатные, онлайн и вещательные СМИ. Также будет представлен особый приз в миротворческой журналистике, который учредила наблюдательская миссия ЕС.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Мерседес» - самый популярный в Грузии автомобильный бренд
В Грузии растет импорт гибридных автомобилей
Лондонская фондовая биржа прекращает торговлю акциями предприятия Дерипаски
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Продолжение ползучей аннексии
СГБ о возможном закрытии грузинских школ в Абхазии: Мы изучаем вопрос
Останки 22 человек, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Абхазии, доставят в собор Троицы
В Гали прошла очередная встреча механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Для лиц, торгующих вдоль линии разделения, будут установлены льготы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Демонстранты в Армении парализовали движение поездов
Бастуют сотрудники областной администрации Тавушской области и все сотрудники мэрии Иджевана кроме мэра
Сотрудники Ереванского метрополитена объявили забастовку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна