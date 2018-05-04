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Деятельность такси в Тбилиси будет лицензироваться


04.05.2018   16:29
Парламент утвердил законопроект, согласно которому для оказания услуги такси в Тбилиси будет необходимо разрешение.

Поправку, запланированную к "Кодексу местного самоуправления", вместе с сопутствующими проектами приняли в третьем слушании 77 голосами.

Согласно проекту, правительство Тбилиси представит городскому собранию на утверждение условия разрешения для перевозки в столице на легковой машине-такси, порядок, срок, цену выдачи разрешения, и правило его оплаты.

Обслуживание такси с нарушением разрешительных условий повлечет штраф в размере 100 лари, а деятельность такси без разрешения - штраф в размере 200 лари.

В то же время, до 1 октября 2018 года правительство Тбилиси по согласованию с Министерством внутренних дел, должно представить городскому собранию на утверждение правило создания, обновления, и обработки единой информационной базы о лицах, имеющих разрешение на перевозку на легковом автомобиле-такси (категория М1) в административных границах столицы. Единая информационная база должна быть создана не позднее 1 октября 2018 года, и доступ на нее будет у МВД.







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