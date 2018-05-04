У Теи Цулукиани есть вопросы к президенту по поводу помилования

04.05.2018 17:14 Министр юстиции Тея Цулукиани заявляет, что по теме помилования есть много вопросов. По ее словам, президент – тот человек, который самостоятельно решает вопрос помилования, и именно он должен взять ответственность за свои действия.



«Какой бы не была рекомендация министерства юстиции в связи с гражданством, президент самостоятелен в своих решениях. Каким бы не было ходатайство Эки Беселия или другого депутата, президент – единственный, кто принимает решение. Он единственный отвечает за свои действия, в том числе и за принятые решения.



Я много говорила о помиловании. У меня есть вопросы, как президент внес поправки в правило о помиловании, в собственный акт для того, чтобы легче были помилованы заключенные, которые имели дело с коррупцией. Он упростил это правило и зачем – в связи с этим есть вопрос, и мне интересен ответ», — заявила Цулукиани.















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