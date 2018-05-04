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Премьер-министр Грузии встретился Тойво Клааром
04.05.2018 17:14
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился со спецпредставителем ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клааром.
Стороны обсудили мирную инициативу грузинского правительства – «Шаг к лучшему будущему», которая ставит целью улучшение гуманитарного и социально-экономического положения населения Абхазии и Цхинвальского региона, восстановление доверия и активизацию процесса примирения.
Тажке внимание было акцентировано на роли международных дискуссий в Женеве в процессе мирного урегулирования и на важности большей активизации переговорного формата. Стороны также затронули вопросы сотрудничества по поиску без вести пропавших лиц и важную роль Красного Креста в этом процессе.
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