Премьер-министр Грузии встретился Тойво Клааром

04.05.2018 17:14 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился со спецпредставителем ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клааром.



Стороны обсудили мирную инициативу грузинского правительства – «Шаг к лучшему будущему», которая ставит целью улучшение гуманитарного и социально-экономического положения населения Абхазии и Цхинвальского региона, восстановление доверия и активизацию процесса примирения.



Тажке внимание было акцентировано на роли международных дискуссий в Женеве в процессе мирного урегулирования и на важности большей активизации переговорного формата. Стороны также затронули вопросы сотрудничества по поиску без вести пропавших лиц и важную роль Красного Креста в этом процессе.















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