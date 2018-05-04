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Правящая партия Армении может уйти в оппозицию


04.05.2018   18:10
Правящая Республиканская партия Армении будет считать себя оппозицией, несмотря на большинство в парламенте. Об этом в интервью агентству Associated Press заявил замглавы партии Армен Ашотян. Он подтвердил, что республиканцы поддержат избрание оппозиционера Никола Пашиняна премьер-министром при соблюдении двух условий – наличии необходимого числа подписей и если на улицах будет спокойно. По словам Ашотяна, таким образом власти постараются избежать обострения политического кризиса.

Выборы премьер-министра Армении пройдут в парламенте 8 мая. Пашинян пока единственный кандидат на эту должность.

1 мая депутаты от Республиканской партии проголосовали в парламенте против кандидатуры Пашиняна, и он не был избран. Если 8 мая премьер вновь не будет избран, парламент будет распущен, и состоятся новые выборы.

Массовые протесты в Армении начались в середине апреля. Демонстранты сначала требовали отставки премьера Сержа Саргсяна, а после его ухода 23 апреля – избрания Пашиняна новым премьером. В мирных акциях протеста участвуют сотни тысяч людей по всей стране.






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