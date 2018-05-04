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Кобахидзе: Необходимо дать ход проекту, нацеленному на решение проблемы в связи с пропусками и опозданиями на заседания


04.05.2018   18:16
Председатель парламента Грузии видит необходимость в своевременном принятии проекта, инициированного в плане ужесточения норм в связи с пропусками и опозданиями на пленарные заседания.

«К сожалению, ситуация в связи с посещаемостью и опозданиями не сильно изменилась к лучшему.
Соответственно, думаю, со следующей сессии мы должны дать ход проекту, который инициирован и направлен на решение этой проблемы в парламенте Грузии», - заявил Ираклий Кобахидзе на открытии пленарного заседания.

Сегодня пленарное заседание парламента открылось с опозданием, после повторной регистрации. Причиной вновь стала проблема кворума.







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