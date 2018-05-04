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В администрации президента Грузии требуют расследования из-за обвинений Кобахидзе
04.05.2018 19:41
Администрация президента Грузии требует начала следствия либо публичных извинений от председателя парламента Ираклия Кобахидзе из-за его обвинений, озвученных в адрес главы государства Георгия Маргвелашвили с парламентской трибуны.
2 мая, когда президент представлял в парламенте Грузии свой традиционный ежегодный доклад, Кобахидзе заявил, что Маргвелашвили помиловал слишком много заключенных и на это может быть три причины: коррупция, безответственность или нацеленная попытка разрушения правоохранительной системы.
Политический секретарь президента Пикрия Чихрадзе сегодня заявила, что расследованием заявлений Кобахидзе должна заняться главная прокуратура.
В администрации Маргвелашвили требуют, чтобы председатель парламента предоставил доказательства своих обвинений либо принес извинения.
«Озвученные с высшей трибуны обвинения действительно очень тяжелые… Грузинское общество просит и заслуживает, чтобы соответствующие органы провели соответствующий процесс по этим вопросам. Услышанные заявления о коррупции и нацеленной попытке разрушения правоохранительной системы, настолько тяжелые обвинения, что господин председатель парламента уже должен был прийти в прокуратуру и предоставить информацию по этому поводу», — сказала Чихрадзе в интервью «Рустави 2».
Между Маргвелашвили и правящей партией «Грузинская мечта» давно происходит противостояние из-за ряда разногласий, однако новая волна критики в адрес главы государства последовала после инцидентов с участием помилованных президентом заключенных.
Новости-Грузия
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