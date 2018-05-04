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Пикрия Чихрадзе требует от прокуратуры начать расследование на основании заявления председателя парламента


04.05.2018   20:49
Политический секретарь президента Пикрия Чихрадзе требует от прокуратуры начать расследование на основании заявления председателя парламента. Как отметила Чихрадзе, Ираклий Кобахидзе должен явиться в прокуратуру и предоставить правоохранительным органам информацию касательно президента, которой он располагает по обвинениям о помиловании.

«С парламентской трибуны мы услышали настолько серьезные заявления председателя парламента в адрес президента, что логичным продолжением этого станут соответствующие процедуры – пусть начнется производство дела и обществу будет дан ответ.

Когда речь идет об обвинениях в коррупции и целенаправленном уничтожении президентом правоохранительных структур, - этим должны заинтересоваться правоохранительные органы и дать ответы международному и грузинскому обществу, имеем ли мы дело с чем-то подобным.

Эти заявления содержат очень большую опасность, и если такое происходит реально, это наносит серьезный ущерб грузинскому государству и его имиджу. Поэтому господин председатель должен немедленно прийти в прокуратуру и предоставить соответствующим органам всю имеющуюся у него информацию по этому поводу, чтобы они начали соответствующий процесс и разобрались в деле», - отметила Пикрия Чихрадзе.






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