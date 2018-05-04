IDFI: Количество уголовных наркотических преступлений, зарегистрированных за последние четыре года, снизилось на 34%

04.05.2018 21:03 По данным IDFI, количество уголовных наркотических преступлений, зарегистрированных за последние четыре года, снизилось на 34%.



IDFI (Институт развития свободы информации) заинтересовался статистическими данными, существующими до 2018 года в связи с уголовными или административными правовыми ответственностями за владение, сбыт, и потребление наркотических средств, и проанализировал статистические данные МВД с 2013 до 2017 года (включены данные января-октября 2017 года).



Основные выводы анализа IDFI следующие: законодательство, и практика, существующая в Грузии в связи с наркополитикой, противоречит как международным стандартам, так и объявленной стратегии страны, в которой говорится о сокращении поставки и спроса, снижении вреда, образовании и реабилитации, тогда как существующая практика в большей мере ориентирована на наказание потребителя.



Количество уголовных наркотических преступлений, зарегистрированных за последние четыре года, снизилось на 34%, с 7 312 случая 2014 года до 4 762 случая 2017 года. За тот же период были раскрыты 92-93% этих преступлений, что является одним из самых высоких показателей среди уголовных преступлений.



В 2013-2017 годы количество административных правонарушений за приобретение, хранение, или потребление наркотических средств, три раза сократилось, с 12 274 случаев 2013 года, до 3 416 случаев 2017 года (первые десять месяцев). Если допустить, что на всех административных правонарушителей был возложен предусмотренный законом штраф размером 500 лари, получается, что количество таких штрафов в 2013-2017 годы в целом составляет 17 816 000 лари.



В 2014-2017 годы почти пять раз сократилось количество лиц, доставленных на наркотическую проверку (с 50 865 до 11 653), и втрое сократилось количество лиц, показавших положительный результат на потребление наркотических средств.



"Эту тенденцию следует оценить позитивно, но из-за того, что эта политическая воля государства не подкреплена законодательством, тенденция может измениться в любое время. Во избежание этого необходимо в кратчайший срок на законодательном уровне исключить преследование потребителей наркотических средств"- сказано в отчете IDFI.



В отчете также сказано, что в течение последних 4 лет доля положительного ответа наркотических проверок увеличилась от четверти до половины количества общих проверок. В то же время, по приблизительным расчетам, основанным на минимальные цены, в течение последних 4 лет на наркологическую проверку было потрачено, по меньшей мере, 2 448 520 лари, из которых 1 670 940 лари (68%) были потрачены на лиц, у которых в организме не были обнаружены наркотические средства.



"Тогда, когда за потребление наркотического средства были оштрафованы десятки тысячи человек, согласно статистике Министерства внутренних дел, за сбыт наркотических веществ в 2016 году были задержаны только 10, а в 2017 году 36 человек. Такая большая количественная разница между лицами, задержанными за потребление, и сбыт наркотических веществ, порождает вопросы по отношению приоритетов наркополитики страны"- сказано в анализе IDFI.

















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