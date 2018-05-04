Грузия и Катар оформили меморандум взаимопонимания

04.05.2018 21:08 Между Грузией и Катаром оформлен "Меморандум взаимопонимания между правительством Грузии и правительством Государства Катар о сотрудничестве в сфере туризма", что по заявлению Министерства иностранных дел, будет содействовать углублению сотрудничества в сфере туризма.



В Министерстве иностранных дел сообщили, что в присутствии чрезвычайного и полномочного посла Грузии Николая Ревазишвили со стороны Катара меморандум подписал исполняющий обязанности директора Агентства туризма Хасан Аль-Ибрагим.



По информации ведомства, меморандум предусматривает активное сотрудничество между туристическими секторами двух стран, что подразумевает содействие сотрудничеству между туроператорами и туристическими агентствами, поощрение частного сектора в сфере туризма с точки зрения осуществления инвестиций, и поддержку разных совместных туристических проектов.



В Министерстве иностранных дел заявили, что Грузия, как туристическое направление, пользуется особой популярностью в Катаре. Этому способствуют безвизовый режим, и ежедневные прямые полеты в направлении Доха-Тбилиси. За последние пять лет число посетителей из Катара в среднем ежегодно вдвое увеличивается.



Примечательно, что с грузинской стороны меморандум подписал руководитель Национального агентства туризма Георгий Чоговадзе.

















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