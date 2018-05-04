Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия и Катар оформили меморандум взаимопонимания


04.05.2018   21:08
Между Грузией и Катаром оформлен "Меморандум взаимопонимания между правительством Грузии и правительством Государства Катар о сотрудничестве в сфере туризма", что по заявлению Министерства иностранных дел, будет содействовать углублению сотрудничества в сфере туризма.

В Министерстве иностранных дел сообщили, что в присутствии чрезвычайного и полномочного посла Грузии Николая Ревазишвили со стороны Катара меморандум подписал исполняющий обязанности директора Агентства туризма Хасан Аль-Ибрагим.

По информации ведомства, меморандум предусматривает активное сотрудничество между туристическими секторами двух стран, что подразумевает содействие сотрудничеству между туроператорами и туристическими агентствами, поощрение частного сектора в сфере туризма с точки зрения осуществления инвестиций, и поддержку разных совместных туристических проектов.

В Министерстве иностранных дел заявили, что Грузия, как туристическое направление, пользуется особой популярностью в Катаре. Этому способствуют безвизовый режим, и ежедневные прямые полеты в направлении Доха-Тбилиси. За последние пять лет число посетителей из Катара в среднем ежегодно вдвое увеличивается.

Примечательно, что с грузинской стороны меморандум подписал руководитель Национального агентства туризма Георгий Чоговадзе.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Мерседес» - самый популярный в Грузии автомобильный бренд
В Грузии растет импорт гибридных автомобилей
Лондонская фондовая биржа прекращает торговлю акциями предприятия Дерипаски
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Продолжение ползучей аннексии
СГБ о возможном закрытии грузинских школ в Абхазии: Мы изучаем вопрос
Останки 22 человек, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Абхазии, доставят в собор Троицы
В Гали прошла очередная встреча механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Для лиц, торгующих вдоль линии разделения, будут установлены льготы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Демонстранты в Армении парализовали движение поездов
Бастуют сотрудники областной администрации Тавушской области и все сотрудники мэрии Иджевана кроме мэра
Сотрудники Ереванского метрополитена объявили забастовку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна