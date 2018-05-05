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Секретарь президента призвал спикера парламента начать процедуру импичмента главы государства


05.05.2018   17:01
Политический секретарь президента Грузии Пикрия Чихрадзе призывает председателя парламента Ираклия Кобахидзе начать процедуру импичмента президента.

«В течение двух дней мы, с одной стороны, выслушали тяжелейшие обвинения, а с другой - попытку бежать от этих обвинений. Мы слышим тысячи оценок, нас призывают не обращать внимания, не впадать в панику и так далее… Если они не способны обратиться в соответствующие органы и начать соответствующие процедуры, мы еще более упростим дело - для этого, так сказать, существует парламентский опыт. Они досконально знают регламент, будут знать и Конституцию - существует процедура импичмента, и когда второе лицо страны выдвигает тяжелейшие обвинения первому лицу - президенту Грузии, - обязательно, и этого просто требует престиж грузинского народа и государства, на этом основании должна быть начата соответствующая процедура импичмента.

В ином случае мы увидим, что либо ежедневно выслушиваем действительно безответственные заявления, и этим подвергаем стрессу и оскорбляем грузинское общество, либо просто делаем заявления, которых не способны придерживаться до конца», - заявила Пикрия Чихрадзе.

Комментарий Пикрии Чихрадзе распространяет пресс-служба администрации президента.

Напомним, что спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе выдвинул косвенные обвинения в коррупции в адрес президента Грузии по делу о помилованиях.






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