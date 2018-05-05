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Лидер фракции «Грузинская мечта» призвал коллег игнорировать президента и его администрацию


05.05.2018   17:02
Председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе призывает коллег не отвечать на заявления президента и его администрации.

Как заявил Мдинарадзе, «новое заявление президента Маргвелашвили, которое он вновь озвучил через сотрудника своей администрации, уже излишне несерьезное».

«Маргвелашвили пытается показать себя как притесненного и этим получить поддержку общества. Вместе с тем, подключить парламент Грузии к кампании по созданию имиджа «притесненного президента». Именно поэтому, со своей стороны, призываю своих коллег, не включаться в несерьезную пиар-кампанию сбежавшего президента и, как бы комично не было каждое его новое заявление, сделанное раз в час, думаю на это не стоит отвечать - общество волнуют иные проблемы, нежели беспредметные препирательства президента с парламентом», - заявил Мамука Мдинарадзе.






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