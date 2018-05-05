Правительство утверждает, что конгрессмены США оценили реформы в Грузии как «впечатляющие»

05.05.2018 17:09 Делегация конгрессменов США, возглавляемая председателем комитета по юридическим вопросам Палаты представителей Бобом Гудлаттом, оценивает осуществленные в Грузии реформы как впечатляющие, - как сообщают в администрации правительства, об этом конгрессмены заявили на сегодняшней встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.



По их информации, в ходе разговора была подчеркнута положительная динамика развития отношений США и Грузии, было отмечено, что с этой точки зрения особым был 2017 год, который отличался визитами, в том числе, высокого уровня.



Премьер-министр заявил, что для правительства Грузии дальнейшее углубление стратегического партнерства с США является важнейшим приоритетом и поблагодарил Конгресс за поддержку важных для Грузии пунктов в законе о бюджете на 2018 год.



Стороны также говорили о развитии двусторонних торгово-экономических отношений, в том числе о важности возможного соглашения о свободной торговле. Премьер отметил, что правительство Грузии приветствует инвестиции крупных американских компаний в реализацию проекта глубоководного порта в Анаклии.



Как отмечают в администрации, в ходе встречи внимание было уделено осуществленным в Грузии реформам. Георгий Квирикашвили ознакомил конгрессменов с четырехпунктным планом правительства Грузии, включая налоговую реформу, и впечатляющий прогресс Грузии в международных рейтингах.



Конгрессмены поблагодарили Грузию за значимый вклад в международные миссии и отметили, что Конгресс США готов и в будущем продолжить поддерживать Грузию по всем направлениям, включая укрепление торговых связей и в сферах обороны и безопасности.



Беседа коснулась ситуации в регионе и событий на оккупированных территориях Грузии. Премьер-министр Грузии поблагодарил американских конгрессменов за их твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.















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