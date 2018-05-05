Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Правительство утверждает, что конгрессмены США оценили реформы в Грузии как «впечатляющие»


05.05.2018   17:09
Делегация конгрессменов США, возглавляемая председателем комитета по юридическим вопросам Палаты представителей Бобом Гудлаттом, оценивает осуществленные в Грузии реформы как впечатляющие, - как сообщают в администрации правительства, об этом конгрессмены заявили на сегодняшней встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

По их информации, в ходе разговора была подчеркнута положительная динамика развития отношений США и Грузии, было отмечено, что с этой точки зрения особым был 2017 год, который отличался визитами, в том числе, высокого уровня.

Премьер-министр заявил, что для правительства Грузии дальнейшее углубление стратегического партнерства с США является важнейшим приоритетом и поблагодарил Конгресс за поддержку важных для Грузии пунктов в законе о бюджете на 2018 год.

Стороны также говорили о развитии двусторонних торгово-экономических отношений, в том числе о важности возможного соглашения о свободной торговле. Премьер отметил, что правительство Грузии приветствует инвестиции крупных американских компаний в реализацию проекта глубоководного порта в Анаклии.

Как отмечают в администрации, в ходе встречи внимание было уделено осуществленным в Грузии реформам. Георгий Квирикашвили ознакомил конгрессменов с четырехпунктным планом правительства Грузии, включая налоговую реформу, и впечатляющий прогресс Грузии в международных рейтингах.

Конгрессмены поблагодарили Грузию за значимый вклад в международные миссии и отметили, что Конгресс США готов и в будущем продолжить поддерживать Грузию по всем направлениям, включая укрепление торговых связей и в сферах обороны и безопасности.

Беседа коснулась ситуации в регионе и событий на оккупированных территориях Грузии. Премьер-министр Грузии поблагодарил американских конгрессменов за их твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Мерседес» - самый популярный в Грузии автомобильный бренд
В Грузии растет импорт гибридных автомобилей
Лондонская фондовая биржа прекращает торговлю акциями предприятия Дерипаски
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Продолжение ползучей аннексии
СГБ о возможном закрытии грузинских школ в Абхазии: Мы изучаем вопрос
Останки 22 человек, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Абхазии, доставят в собор Троицы
В Гали прошла очередная встреча механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Для лиц, торгующих вдоль линии разделения, будут установлены льготы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Демонстранты в Армении парализовали движение поездов
Бастуют сотрудники областной администрации Тавушской области и все сотрудники мэрии Иджевана кроме мэра
Сотрудники Ереванского метрополитена объявили забастовку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна