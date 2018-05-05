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В Грузии отмечается День Европы
05.05.2018 17:10
Сегодня в Грузии отмечается День Европы. Специально к этому дню в парке Рике устроили «Европейскую деревню». Европейские посольства, аккредитованные в Грузии, устроили свои уголки, где представлена продукция, характерная для их стран, и играет традиционная музыка.
Гости в парке Рике могут принять участие в спортивных соревнованиях и культурных мероприятиях, попробовать традиционную кухню.
В конце для состоится концерт Нино Катамадзе и грузинской победительности немецкого мегапроекта «Голос» Натии Тодуа.
Дни Европы в европейских странах отмечаются 9 мая. Дата связана с 50-ыми годами и французским политическим деятелем Робером Шуманом, который предложил странам Европы промышленно-экономическое сотрудничество. Эта декларация стала основой создания Евросоюза, который функционирует уже 60 лет и сегодня представлен 28 странами-членами.
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