На акциях протеста в России задержали более 1000 человек

05.05.2018 20:36 На акциях протеста в России задержали более 1000 человек. Об этом сообщает ОВД-инфо. По информации издания, среди задержанных есть несовершеннолетние. В ряде случаев правоохранители действовали достаточно грубо.



Задержан и организатор акции Алексей Навальный. Ему грозит лишение свободы на 30 дней.



Напомним, акция под лозунгом «Он нам не царь» приурочена к инаугурации президента Владимира Путина и проводится по всей России. В нескольких городах, включая Москву и Санкт-Петербург, выступление не согласовано с местными властями.



Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая.















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