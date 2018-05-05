|
На акциях протеста в России задержали более 1000 человек
05.05.2018 20:36
На акциях протеста в России задержали более 1000 человек. Об этом сообщает ОВД-инфо. По информации издания, среди задержанных есть несовершеннолетние. В ряде случаев правоохранители действовали достаточно грубо.
Задержан и организатор акции Алексей Навальный. Ему грозит лишение свободы на 30 дней.
Напомним, акция под лозунгом «Он нам не царь» приурочена к инаугурации президента Владимира Путина и проводится по всей России. В нескольких городах, включая Москву и Санкт-Петербург, выступление не согласовано с местными властями.
Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна