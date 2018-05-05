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«Грузинская мечта» не решилась ни обратиться к прокуратуре по выдвинутым президенту обвинениям - Абашишвили


05.05.2018   20:44
о заявлению главы администрации президента Грузии Георгия Абашишвили, в связи с коррупционными обвинениями в адрес президента Маргвелашвили, несмотря на призыв администрации, «Грузинская мечта» не решилась ни обратиться к прокуратуре, ни начать процедуру импичмента. Данную информацию распространяет администрация президента.

«Сегодня партию «Грузинская мечта» объединяет страх перед президентом Маргвелашвили. Мы увидели, что до выступления президента в парламенте «Грузинская мечта» как политическая партия, фактически распалась. Именно из-за этого страха они не дали президенту возможности участвовать в формате дебатов в парламенте Грузии. Из-за этого страха они предъявили президенту Грузии тяжелейшее обвинение в коррупции. На наш призыв либо обратиться в прокуратуру в связи с этими обвинениями, либо начать процедуру импичмента, они, фактически, ни на что не решились. На фоне такого отступления я хочу попросить общественность хорошо проанализировать и оценить имеющуюся ситуацию», - сказал Георгий Абашишвили.

Напомним, члены большинства не намерены обращаться в прокуратуру.







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