Маргвелашвили: Евросоюз еще больше укрепится, когда Грузия присоединится и станет полноправным членом ЕС

05.05.2018 21:04 Европа состоялась как один из самых сильных союзов, и этот союз еще больше укрепится, когда Грузия присоединится и станет полноправным членом Европейского Союза, - об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил в ходе выступления на мероприятии в связи с Днями Европы, который отмечается в Грузии 5 апреля.



«Поздравляю с Днями Европы. Поздравляю с этим днем европейцев. Европа состоялась как один из самых сильных союзов, и этот союз еще больше укрепится, когда Грузия присоединится и станет полноправным членом Европейского Союза.



В европейской цивилизации есть два очень важных момента - индивидуализм и свобода сохранения этого индивидуализма в едином обществе. Мы, естественно, являемся частью этой культуры, и я поздравляю всех тех свободных людей, которые самоотверженно трудятся для того, чтобы состоялась свободная Грузия, свободная Европа и Грузии была частью этой Европы. Европейские страны оказывают серьезную поддержку Грузии. Эта поддержка будет показана еще более ясно в радостный для нас день, 26 мая, когда мы вместе с нашими европейскими единомышленниками отпразднуем 100-ю годовщину Первой Республики», - заявил президент.















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