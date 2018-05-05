Квирикашвили: Наша главнейшая задача – уравнять уровень жизни в различных регионах

05.05.2018 21:47 Правительство поставило цель удвоить финансирование местного самоуправление по отношению к ВВП в течение 10 лет. Об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил в Ахалцихе, выступая на «Первом ежегодном форуме институционального диалога государственной и местной властей». Премьер коснулся местного самоуправления и заявил, что она – главнейший приоритет правительства.

По словам Георгия Квирикашвили, главнейшая задача правительства – уравнять существующие в регионах неравные уровни жизни.



«После того, как у нас за спиной важные, коренные реформы, я думаю, что реформа местного самоуправления, бесспорно, занимает первое место в списке будущих реформ, исходя из того, что нашей главнейшей задачей является уравнять



уровень жизни между разными регионами. Это неравенство, которое мы имеем сегодня, - один из самых важных вызовов и, разумеется, реформе такого типа требуется людской ресурс. Помимо того, что нами поставлена цель, примерно в течение 10 лет, по отношению к ВВП удвоить финансирование органов местного самоуправления, что означает, что в регионах будет гораздо больше кислорода, гораздо больше финансовых ресурсов, и, разумеется, это означает, должно быть гораздо больше компетенции. Не хочу, чтобы кто-то принял это как оскорбление, но, конечно, в региональной власти нам требуются очень квалифицированные кадры. Мы, разумеется, сегодня имеем человеческий ресурс, но хотим гораздо больше. Наше желание в том, чтобы молодые люди, которые получат лучшее образование в лучших университетах мира, были мотивированы отправиться служить своему региону, своему селу, своему району. Результатом этой реформы станет то, что в регионах будет гораздо больше возможностей для их трудоустройства и реализации их потенциала», - отметил Георгий Квирикашвили.



Премьер-министр поблагодарил за активную помощь в процессе осуществления реформы ООН, посольства Австрии и Швейцарии.















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