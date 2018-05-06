Литва выразила недоумение по поводу наличия советской символики на продукции Adidas

06.05.2018 17:29 Министерство иностранных дел Литвы выразило недоумение по поводу наличия советской символики на продукции немецкого концерна Adidas, передает RT.



В своём Twitter ведомство привело ссылку на страницу сайта компании, где продаётся красная женская майка с надписью USSR и гербом СССР.



«Всё ещё есть те, кто болен «ностальгией по империи». Как-то неожиданно, что среди них известная компания Adidas», — говорится в сообщении.



В 2008 году Литва приняла закон, предусматривающий административную ответственность за использование, демонстрацию и распространение советской и нацистской символик в местах массового скопления людей и на массовых мероприятиях.















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