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Литва выразила недоумение по поводу наличия советской символики на продукции Adidas
06.05.2018 17:29
Министерство иностранных дел Литвы выразило недоумение по поводу наличия советской символики на продукции немецкого концерна Adidas, передает RT.
В своём Twitter ведомство привело ссылку на страницу сайта компании, где продаётся красная женская майка с надписью USSR и гербом СССР.
«Всё ещё есть те, кто болен «ностальгией по империи». Как-то неожиданно, что среди них известная компания Adidas», — говорится в сообщении.
В 2008 году Литва приняла закон, предусматривающий административную ответственность за использование, демонстрацию и распространение советской и нацистской символик в местах массового скопления людей и на массовых мероприятиях.
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