Грузия занимает четвертое место в Индексе прозападной ориентации среди постсоветских стран

07.05.2018 13:23 Грузия занимает четвертое место согласно индексу вестернизации среди постсоветстких стран. Соответствующее исследование провела и опубликовала американская организация «Стратегический центр политических и дипломатических решений» (StrategEast).



В рейтинге Грузию опережают только страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва. Среди бывший постсоветских стран самой прозападной была названа Эстония, которой присвоено 93 очка из ста. У находящейся на четвертом месте Грузии — 62 очка. Затем следует Молдова (56 очков) и Украина (54 очка).



В исследовании не указана вестернизация России. Среди 14-ти государств менее всего прозападными считаются — Таджикистан (19,5 очков) и Туркменистан (17,5 очков).



В составлении рейтинга авторы оценивали политические, экономические, законодательные и культурные компоненты, а также правила жизни.















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