Осторожно пропаганда! - Гражданство Грузии получили лишь 3050 граждан Турции, а не 23000

07.05.2018 14:54



21 марта в эфире " TV Обиективи" представитель "Альянса патриотов" Георгий Ломия заявил, что в период правления бывшей власти 25 000 граждан Турции получили грузинский паспорт в Аджарии, что создает угрозу создания турецкой партии, и отделения региона в будущем. Такое послание 15 марта озвучил также ведущий передачи "Спектр" телекомпании "



Распространенная информация является ложью. По данным Агентства развития государственных сервисов Министерства юстиции Грузии, с 2004 года по 11 апреля 2018 года гражданство Грузии получили в целом 3 050 граждан Турции.



Георгий Ломия, "Альянс патриотов": "Если бы Саакашвили был во власти еще 6 лет, сегодня уже Аджарии не было бы в составе Грузии. Поверьте, это было бы так. То, что сегодня происходит в Аджарии, явствует точно о том, что у Саакашвили был именно этот план. 25 000 турка получили грузинский паспорт и живут в Аджарии, 25 000. Если завтра, послезавтра добавится еще 10 000-15 000, фактически они создадут турецкую партию, как это произошло в Болгарии, и потом могут провести плебисцит, и вообще отделится от Грузии".



Давид Акубардия, ведущий: "Паспорта гражданина Грузии есть у 23 000 турка. Вот если они этой осенью примут участие в местных выборах, выйдут на первое место в Батуми".

" TV



"Детектор мифов" получил из Минюста статистику о присвоении гражданства иностранным гражданам в 2004-2018 годы, из которой выясняется, что в течение 14 лет гражданство Грузии получили не 25 000, а 3 050 граждан Турции. Присвоение гражданства было осуществлено в порядке исключения. Самый высокий показатель присвоения гражданства выявляется в случае России, и эта цифра составляет 21 660.



Гражданство присваивается на четырех разных основаниях:



Присвоение гражданства Грузии в обычном порядке;

Присвоение в упрощенном порядке;

Присвоение в порядке исключения;

Присвоение в порядке восстановления гражданства Грузии.



В случае России были использованы все четыре основания присвоения гражданства. В тот же период в порядке исключения было присвоено гражданство Грузии 2 гражданам Ирака, 19 - Сирии, 442 - Ирана, и 4 Объединенных Арабских Эмиратов.





В туркофобском контексте разные источники периодически распространяют дезинформацию, будто десяткам тысячи гражданам Турции раздали грузинские паспорта, что создает угрозу отделения региона Аджарии от территории Грузии.21 марта в эфире " TV Обиективи" представитель "Альянса патриотов" Георгий Ломия заявил, что в период правления бывшей власти 25 000 граждан Турции получили грузинский паспорт в Аджарии, что создает угрозу создания турецкой партии, и отделения региона в будущем. Такое послание 15 марта озвучил также ведущий передачи "Спектр" телекомпании " Кавкасиа ", Давид Акубардия, якобы у 23 000 граждан Турции есть паспорт гражданина Грузии.Распространенная информация является ложью. По данным Агентства развития государственных сервисов Министерства юстиции Грузии, с 2004 года по 11 апреля 2018 года гражданство Грузии получили в целом 3 050 граждан Турции.Георгий Ломия, "Альянс патриотов": "Если бы Саакашвили был во власти еще 6 лет, сегодня уже Аджарии не было бы в составе Грузии. Поверьте, это было бы так. То, что сегодня происходит в Аджарии, явствует точно о том, что у Саакашвили был именно этот план. 25 000 турка получили грузинский паспорт и живут в Аджарии, 25 000. Если завтра, послезавтра добавится еще 10 000-15 000, фактически они создадут турецкую партию, как это произошло в Болгарии, и потом могут провести плебисцит, и вообще отделится от Грузии".Давид Акубардия, ведущий: "Паспорта гражданина Грузии есть у 23 000 турка. Вот если они этой осенью примут участие в местных выборах, выйдут на первое место в Батуми"." TV Кавкасиа ", Ночная студия, 21 марта 2018."Детектор мифов" получил из Минюста статистику о присвоении гражданства иностранным гражданам в 2004-2018 годы, из которой выясняется, что в течение 14 лет гражданство Грузии получили не 25 000, а 3 050 граждан Турции. Присвоение гражданства было осуществлено в порядке исключения. Самый высокий показатель присвоения гражданства выявляется в случае России, и эта цифра составляет 21 660.Гражданство присваивается на четырех разных основаниях:Присвоение гражданства Грузии в обычном порядке;Присвоение в упрощенном порядке;Присвоение в порядке исключения;Присвоение в порядке восстановления гражданства Грузии.В случае России были использованы все четыре основания присвоения гражданства. В тот же период в порядке исключения было присвоено гражданство Грузии 2 гражданам Ирака, 19 - Сирии, 442 - Ирана, и 4 Объединенных Арабских Эмиратов.











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