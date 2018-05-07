Пашинян не намерен сводить счеты с представителями прежней власти

07.05.2018 16:13 Кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян заявил, что не допустит мести в отношении представителей прежней власти.



«Повторяю, что не будет вендетты в отношении бывшей власти. Также официально заявляю, что в моем правительстве не будет олигархов. В случаи моего избрания премьером в экономике не будет монополии», - заявил он журналистам.



Парламент Армении проведет выборы нового премьера завтра, 8 мая. Правящая Республиканская партия пообещала, что поддержит народного кандидата.

















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