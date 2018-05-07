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Рассмотрение законопроекта о наркополитике отложено еще на месяц


07.05.2018   16:58
На сегодняшнем заседании парламентского бюро приняли решение отложить еще на месяц рассмотрение законопроекта, связанного с наркополитикой.

Данную инициативу поставил член парламентского большинства Гия Вольски.

По его словам, создалась достаточно сильная волна противостояния в связи с наркополитикой, и на этом фоне нецелесообразно рассматривать этот законопроект.

"Мы видим, что события, развитые в последний период, еще больше углубили эту радикализацию. Создалась достаточно сильная волна противостояния. Сегодня я услышал несколько заявлений о том, что будто бы этот фатальный результат обусловлен непринятием закона, что очень далеко от правды. Исходя из этого, я прошу инициаторов, может быть, решим это еще раз, нельзя во время такой степени противостояния начинать обсуждение закона, и для консультации еще на месяц продлить срок рассмотрения закона"- отметил Гия Вольски.







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