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Российский суд признал криптовалюту имуществом


07.05.2018   18:01
Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве признал криптовалюту имуществом, обязав должника передать конкурсному управляющему доступ к криптокошельку, чтобы включить его в конкурсную массу. Об этом РБК рассказал истец, финансовый управляющий Алексей Леонов.

В базе арбитражных дел пока не опубликована мотивировочная часть решения, согласно информации в карточке, суд постановил «отменить определение полностью и разрешить вопрос по существу». Как сказал Леонов РИА Новости, таким образом суд в России впервые разрешил вопрос о статусе криптовалюты.

Леонов обратился в суд из-за разногласий с банкротом Ильей Царьковым, истец попросил суд включить в конкурсную массу кошелек на Blockchain.info, о котором Леонову рассказал сам Царьков. Суд не признал криптовалюту имуществом или другим активом, назвав ее «набором символов из интернета».

Как пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», в кошельке Царькова 0,2 биткоина (1,8 тысячи долларов по курсу 7 мая). Леонов пока не знает, как реализует криптовалюты, это решается в суде.

Законодательно в России статус биткоина и других цифровых валют не определен. Минфин в январе представил проект закона, где криптовалюта не признается законным средством платежей, но и не запрещается.






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