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Нет никакой грани между клубными и неклубными наркотиками - министр здравоохранения


07.05.2018   19:20
МВД, Минздрав не смогут решить проблему, если не осознаем, что реально не существует рекреационных и клубных, развлекательных наркотиков, они могут повлечь такие же фатальные последствия, как и наркотики другой группы», — сказал министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко.

По его словам, если объективно оценивать количество задержанных МВД распространителей, то эту работу нельзя считать слабой и неэффективной.

По мнению министра, очень важно повышение сознательности общества в отношении этой проблемы.

«Я хотел бы однозначно заявить и призвать всех, что реально не существует понятия клубных и рекреационных наркотиков. Не существует никакой четкой, научной грани между клубными и неклубными наркотиками. Подход к обоим одинаковый, максимальная минимизация ущерба и максимально быстрое оказание скорой медицинской помощи», — подчеркнул министр.

Что касается либерализации наркополитики, то как заявил министр, любой шаг должен быть направлен на сокращение поставок и потребления наркотиков.






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