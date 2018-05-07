Нет никакой грани между клубными и неклубными наркотиками - министр здравоохранения

07.05.2018 19:20 МВД, Минздрав не смогут решить проблему, если не осознаем, что реально не существует рекреационных и клубных, развлекательных наркотиков, они могут повлечь такие же фатальные последствия, как и наркотики другой группы», — сказал министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко.



По его словам, если объективно оценивать количество задержанных МВД распространителей, то эту работу нельзя считать слабой и неэффективной.



По мнению министра, очень важно повышение сознательности общества в отношении этой проблемы.



«Я хотел бы однозначно заявить и призвать всех, что реально не существует понятия клубных и рекреационных наркотиков. Не существует никакой четкой, научной грани между клубными и неклубными наркотиками. Подход к обоим одинаковый, максимальная минимизация ущерба и максимально быстрое оказание скорой медицинской помощи», — подчеркнул министр.



Что касается либерализации наркополитики, то как заявил министр, любой шаг должен быть направлен на сокращение поставок и потребления наркотиков.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

