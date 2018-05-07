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Наркотики, которые распространяются под видом «клубных», являются смертельным ядом - депутат
07.05.2018 19:43
Мы должны призвать каждого гражданина не употреблять наркотики – наркотики, которые распространяются под видом т.н. клубных или легких, на самом деле являются смертельным ядом и убивают в течение нескольких часов, - такое заявление на заседании парламентского бюро сделал председатель комитета по здравоохранению Акакий Зоидзе.
Что касается реформы наркополитики, Зоидзе еще раз зафиксировал, что следует объявить суровую борьбу поставкам, а краеугольным принципом наркополитики должна быть превенция.
«Прежде всего, я выражаю соболезнования семьям скончавшихся. В таких условиях дискуссия действительно тяжела. Человеческая смерть не должна быть основанием для политических спекуляций. Тема очень сложная. В течение последнего одного года мы не жалеем усилий, чтобы согласовать позиции в отношении этой крайне важной реформы. Общественное мнение разделено надвое. Мы работаем для того, чтобы сблизить эти позиции… Мы хотели бы призвать каждого гражданина не использовать никакие наркотики - наркотики, которые распространяются под видом т.н. клубных или легких, являются смертельным ядом и убивают за часы. Не употребляйте никакие наркотики!» - заявил Зоидзе на заседании бюро.
По решению бюро, срок рассмотрения инициированного в парламенте Грузии законодательного пакета в связи с либерализацией наркополитики отложен еще раз – теперь на месяц.
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