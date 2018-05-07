Семь мифов о Nord Stream 2: эксперты в Брюсселе доказали фальшь аргументов РФ

07.05.2018 21:49 Распространяемые кремлевской пропагандой аргументы про исключительную необходимость для Евросоюза политически мотивированого российского проекта газопровода «Северный поток-2» являются фальсификациями, направленными против интересов Запада и Украины.



Этот вопрос обсудили участники международной конференции «Северный поток-2»: риски, доверие и как действовать дальше», которая проходит в понедельник в Брюсселе, сообщает Укринформ.



«Сторонники российского газопровода «Северный поток-2» приводят по меньшей мере семь аргументов для обоснования необходимости поддержки этого политически мотивированного проекта. Однако эти объяснения основываются на некорректных оценках или дезинформации», - говорится в аналитическом документе, обнародованном на конференции.



Согласно первому мифу, который продвигает российская сторона и ее сторонники в Европе, газотранспортная система Украины находится якобы в ненадлежащем состоянии и нуждается в больших внешних инвестициях.



В то же время, как заверяет Киев, ГТС Украины находится в хорошем техническом состоянии и не нуждается в масштабных финансовых вложениях.



Вторым мифом является то, что «Северный поток-2» обеспечит поставку газа на территорию всей Европы.



Опровергая этот аргумент, эксперты констатируют, что российский газопровод не сможет заменить маршруты поставки газа в страны Западной Европы, которые в настоящее время обеспечиваются поставками из Нидерландов и Норвегии.



Третий миф, которым активно спекулирует кремлевская пропаганда, связан с тем, что «Северный поток-2» не углубит зависимость Европы от России и что этот газопровод и украинская ГТС могут функционировать одновременно.



Как отмечают в Киеве, контролируемый РФ «Северный поток-2» полностью исключит с рынка независимую украинскую ГТС, а Европа станет еще более зависимой от российского газа.



По четвертому аргументу в интересах «Северного потока-2» газопровод полностью обеспечит бесперебойную поставку газа, а следовательно, он является обоснованной заменой транзитного маршрута через Украину.



В реальности же технические и инфраструктурные возможности «Северного потока-2» ограничены, в отличие от украинской ГТС, которая может обеспечить надежность и гибкость транзита российского газа.



Еще один миф утверждает, что Европа нуждается в увеличении инфраструктурных возможностей для поставок газа на континент.



В действительности ЕС ныне имеет избыточную транзитную мощность объемом в 55 млрд кубометров газа в год и не нуждается в ее наращивании.



Шестым мифом в интересах «Северного потока-2» является то, что его построение обеспечит снижение цены на газ в Германии.



В свою очередь, эксперты утверждают, что ценообразование на газ в Европе происходит по рыночным правилам, и сам газопровод не обеспечит снижения цены.



И в конце концов, Кремль и его друзья в Европе заверяют, что «Северный поток-2» является сугубо экономическим, коммерческим проектом, который не будет иметь геополитического влияния.



В то же время, как отмечают противники «Северного потока-2», газопровод представляет угрозу европейской безопасности и стабильности и является инструментом развязанной Россией гибридной войны против Запада.



«Если «Северный поток-2» будет построен, отпадет потребность в функционировании украинской ГТС. После этого Россия избавится от важного фактора, который сегодня сдерживает эскалацию военной агрессии против Украины и гибридной войны против Европы и Соединенных Штатов. Следовательно, Запад должен проводить решительную политику, чтобы предотвратить последующую дестабилизацию в Европе, которая вызвана манипуляциями энергетическими ресурсами и энергетическими рынками», - говорится в исследовании.



Организаторами конференции выступили Представительство Украины при ЕС и брюссельский Центр европейских исследований им. Мартенса.

















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