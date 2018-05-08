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Грузия обратится в Страсбургский суд по факту посягательства на жизнь Арчила Татунашвили


08.05.2018   11:40
Грузия обратится в Европейский суд по правам человека по факту посягательства на жизнь Арчила Татунашвили. Об этом заявила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.

По её словам, работа над иском, который должен быть представлен в суд, скоро завершится и ответчиком будет Российская Федерация.

«Согласовав с правительством, министерство юстиции начало подготовку иска в Страсбургский суд ещё тогда, когда наши власти прилагали все усилия для возвращения тела Арчила Татунашвили из Цхинвальского региона. После этого случилась передача тела, которое мы с военными почестями предали земле, но процесс подготовки иска не прекратился. Мы завершим подготовку иска в кратчайшие сроки, с учетом всех процедур, что повысит наши шансы как истца. Ответчиком по этому делу, конечно, будет Российская Федерация», — отметила Цулукиани.






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