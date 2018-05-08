В Евросоюзе сегодня обсудят введение новых санкции в отношении России

08.05.2018 11:47 В Евросоюзе сегодня планируется введение новых ограничений в отношении тех лиц, которые были организаторами проведения выборов президента России в аннексированном РФ Крыму. Сегодня в Брюсселе соберутся постоянные представители 28-ми стран — членов ЕС, которые обсудят добавление индивидуальных лиц в т.н «черный список».



В случае, если послы государств — членов ЕС достигнут соглашения, против Москвы будут введены новые санкции, которые должен будет утвердить Совет Евросоюза.



На данный момент в отношении России действует несколько пакетов санкций: экономические, индивидуальные и санкции принятые из — за аннексии Крыма.



Часть санкций действует шесть месяцев, часть же на годичный срок и они регулярно подлежат продлению.















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