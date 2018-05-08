Члены подкомитета по обороне и безопасности Европарламента провели встречу с послом ЕС в Грузии

08.05.2018 12:03 Находящиеся с визитом в Грузии члены подкомитета по обороне и безопасности Европарламента первую встречу в Тбилиси провели с послом ЕС в Грузии Яношем Херманом.



По заявлению евродепутата Анны Фотыга, на встрече обсуждались вопросы безопасности и обороны. По ее оценке, главной угрозой для Грузии остается опасность, исходящая от России.



«В основном, мы рассмотрели повестку дня Грузия-ЕС. Мы представляем подкомитет по обороне и безопасности, и поэтому нас в основном интересуют эти вопросы, мы затронули все релевантные темы. Конечно же, Россия остается главной угрозой для Грузии, что нас очень тревожит, мы неоднократно оценивали это и в Брюсселе.



Мы находимся в курсе событий, происходящих на оккупированных территориях, и по-прежнему поддерживаем территориальную целостность Грузии. Мы знаем о всех новых инициативах, которые разработало правительство Грузии, и, согласно моей информации, они пользуются глубокой поддержкой политических кругов, что, на мой взгляд, имеет решающее значение. Я уверена, что мои коллеги разделяют мое мнение», — отметила Анна Фотыга.



По словам евродепутата, Европейский парламент информирован обо всех угрозах, с которыми сталкиваются граждане Грузии.



«Я хотела бы сказать, что мы знаем обо всех угрозах, с которыми сталкиваются граждане Грузии. Считаем, что в этом деле чрезвычайно важны усилия наблюдательской миссии Евросоюза. Завтра мы будем лично присутствовать на полевых операциях миссии, на этот раз не на т.н. границе т.н. т.н. Южной Осетии, а с Абхазией. Мы поедем в Зугдиди, и посвятим этому целый день», — заявила депутат Европарламента от Польши Анна Фотыга.



Сегодня депутаты Европарламента проведут встречи с президентом Грузии, премьер-министром, вице-премьером Михаилом Джанелидзе и государственным министром по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили. В конце дня члены делегации посетят Центр по обучению и оценке НАТО-Грузия.















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