Мэр Батуми провел встречу с генконсулом Азербайджана

08.05.2018 13:02 Генконсул Азербайджана в Батуми Парвиз Исмаилзаде провел встречу с мэром города Лашой Комахидзе.



Как сообщает Report со ссылкой на сайт генконсульства, на встрече мэр города поздравил азербайджанского дипломата с назначением на новую должность.



В свою очередь, П.Исмаилзаде рассказал об истории и развитии Баку, экономическом процветании Азербайджана.



П. Исмаилзаде подчеркнул, что после подписания между Батуми и Нахчываном "Меморандум о братстве и сотрудничестве" еще больше развились культурные, экономические, туристические связи между двумя регионами.



Также был проведен обмен мнениями по поводу организации в Батуми мероприятий по популяризации культуры Азербайджана.















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