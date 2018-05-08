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Цихелашвили: Власти Грузии работают над иском в ЕСПЧ по делу Татунашвили


08.05.2018   13:04
Власти Грузии работают над иском, который предполагается внести в Страсбургский суд по делу Арчила Татунашвили. Об этом заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.

По ее словам, существующая тяжесть в направлении оккупированных регионов трагичнее всего проявилась в случае с Арчилом Татунашвили, и это показало то, что ситуация не статичная, а создает ежедневные вызовы для людей.

«Мы сегодня производим расследование. Готовится иск. Мы и раньше делали заявление о том, что власти Грузии воспользуются всеми доступными мирными инструментами – дипломатическими, правовыми, политическими и т.д. Это подготовка велась и раньше и, разумеется, власти Грузии работают над иском», - заявила Кетеван Цихелашвили.






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