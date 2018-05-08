Грузия и Иран договорились развивать двустороннее и региональное экономическое сотрудничество

08.05.2018 13:12 7 мая первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили посетил Исламскую Республику Иран с однодневным рабочим визитом.



В рамках визита состоялись встречи с министром иностранных дел Ирана Мохамадом Джавад Зарифом, министром экономических дел и финансов Масудом Карбасианом, министром дорог и урбанистического развития Аббасом Ахудом, и министром нефти Ирана Бижаном Намдар Занге.



На встречах были рассмотрены вопросы последующего углубления двухсторонних экономических отношений, направление энергетики, а также вопросы развития сотрудничества в региональных проектах. Таким образом, сотрудничество в многостороннем экономическом направлении внесет значительный вклад в развитии торгово-экономических отношений Грузии и Ирана.



На встрече с министром экономических дел и финансов Ирана Масудом Карбасианом положительно оценили вопрос развития двухсторонней торговли. Согласно статистике, по данным 2017 года торговый оборот между Грузией и Ираном составил 181 миллионов долларов США, что по сравнению с прошлым годом составляет 38% рост, а экспорт составил 76 миллионов долларов США, что на 64% больше по сравнению с минувшим годом. А также отметили, что сохраняется растущая тенденция и в первом квартале 2018 года, рост торгового оборота и экспорта составил соответственно 34% и 28%.



На встрече стороны однозначно подчеркнули, что, несмотря на рост торгового оборота, существующие данные не отражают экспортный потенциал обеих стран. Грузинская сторона отметила, что Грузия может разместить на иранском рынке ту продукцию, которую Иран в большом количестве импортирует из разных рынков мира, такие как минеральные воды, фруктово-овощные соки и консервы, чай, безалкогольные газированные напитки, текстильная продукция.



На встрече также заострили внимание на углубление сотрудничества между таможенными службами Грузии и Ирана, которое будет содействовать росту двухстороннего торгового оборота.



Одним из центральных вопросов всех встреч было сотрудничество между Грузией и Ираном о развитии транспортных коридоров. Данная кооперация будет региональной, и коснется также соседних государств. Так, например, подходит к концу строительство железнодорожного перехода между Азербайджаном и Ираном, и его задействование будет способствовать привлечению дополнительных грузов в южнокавказский коридор.



На встрече с министром дорог и урбанистического развития Ирана Аббасом Ахудом отметили, что в его ведомстве была создана специальная позиция в направлении развития транспортных коридоров. Министр также предложил грузинской стороне создание-развитие специальных логистических центров в портах Ирана, как в Персидском заливе, так и на Каспийском море. Со своей стороны также отметили, что стороны будут содействовать росту грузооборота между Ираном, Грузией, и государствами Черноморского региона.



В рамках визита состоялось заседание совместной грузинско-иранской комиссии автомобильного транспорта. На заседании было решено, что у грузинских перевозчиков будет право заходить, и брать груз в любом порту Ирана.



Соглашение предусматривает также 70% скидку для грузинских машин на купленное в Иране топливо, что повысит конкурентоспособность грузинских перевозчиков на иранском рынке.



Еще одним вопросом, рассмотренным в ходе визита первого вице-премьера Грузии Дмитрия Кумсишвили, было развитие на иранские инвестиции петрохимической промышленности на берегу Черного моря. На встрече с министром нефти Ирана грузинская сторона говорила о стратегическом расположении Грузии, соглашениях о свободной торговле, и возможностях, которые дают эти обстоятельства, чем иранская сторона заинтересовалась.



На встрече с министром иностранных дел Ирана Мохамадом Джавад Зарифом подчеркнули возросший туристический показатель между Грузией и Ираном, чему способствовала отмена визового режима между двумя странами в 2015 году. В 2017 году количество визитеров из Ирана в Грузии увеличилось на 118%, только в первом квартале 2018 года в Грузию из Ирана приехали более чем 91 000 визитеров, что на 64% больше аналогичного показателя минувшего года.

















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