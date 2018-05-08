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Никол Пашинян избран премьер-министром Армении


08.05.2018   13:40
Сегодня Национальное собрание Армении 59 голосами «за» и 42 голосами «против» со второй попытки избрало руководителя фракции «Елк», лидера протестного движения Никола Пашиняна премьер-министром Армении.

В поддержку кандидатуры Пашиняна проголосовали фракции «Елк», «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн», а также ряд депутатов фракции Республиканской партии Армении (РПА), имеющей большинство в парламенте.

Для того, чтобы занять пост премьера, Пашиняну необходимо было получить голоса 53 депутатов в 105-местном армянском парламенте. С первой попытки Пашиняну не удалось набрать достаточное число голосов: во время голосования 1 мая за его кандидатуру проголосовали 45 депутатов, а 56 депутатов, представляющих фракцию РПА, выступили против. В результате протесты в стране усилились. В преддверии сегодняшнего голосования в РПА заявили, что «8 мая у Армении будет премьер-министр».

Сегодня за ходом голосования в парламенте в прямом эфире следили собравшиеся на площади Республики десятки тысяч граждан, которые с ликованием встретили новость об избрании Пашиняна.






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