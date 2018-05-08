Россия вернет Крым Украине также, как вернула независимость трем государствам Балтии - Курт Волкер

08.05.2018 14:13 Россия вернет Крым Украине также, как вернула независимость трем государствам Балтии, несмотря на то, что они долгое время находились в составе Советского Союза. По сообщениям украинских СМИ, об этом заявил спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.



По словам Волкера, США и Россия не меняют своих позиций по Крыму, однако «увидим, что произойдет в перспективе», сказал дипломат. Страны Балтии были оккупированы Советским Союзом на протяжении десятков лет, но в итоге, все изменилось, — напомнил Волкер, по словам которого, санкции в отношении России будут продолжаться до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине.



«Вторжение в другую страну и захват ее территории, аннексия, объявление своей собственностью – это просто неприемлемо, и мы не собираемся мириться с этим», — заявил специальный представитель госдепартамента США.















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