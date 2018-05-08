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Посольство США в Грузии выражает соболезнования в связи с гибелью их сотрудника в ДТП


08.05.2018   14:39
Посольство США в Грузии выражает глубокие соболезнования в связи с гибелью в результате автоаварии сотрудника посольства Марка Митчела и гражданина Грузии.

«Посольство Соединенных Штатов Америки с глубокой скорбью подтверждает, что 6 мая в результате автоаварии погиб сотрудник посольства Марк Митчел. Местные власти расследуют дорожно — транспортное происшествие.

Марк был бесценным членом команды USAID и мы очень тяжело переживаем его утрату. Посольство США сочувствует семье Марка, семье погибшему в аварии гражданина Грузии и другим пострадавшим.

Марк достойно служил своей стране. Он изменил жизнь многих людей на своей родине и за её пределами. Марка будут помнить за его неустанный труд, которым он помогал нуждающимся», — отмечается в письме американского посольства.

Автоавария, в результате которой погибли двое человек, произошла в Даба Манглиси. В результате ДТП пострадали 17 человек.






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