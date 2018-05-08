12 шагов к качественному образованию

08.05.2018 14:58 Министерство образования и науки отобразило план действия реформирования системы в 12 основных направлениях. План включает перечень необходимых реформ для содействия развитию как общего и профессионального образования, так и высшего образования и науки. План действия, по заявлению министра образования и науки Михаила Чхенкели, служит повышению качества на всех уровнях образования, однако часть экспертов считает, что механизма реализации плана не видно.



"Отправной точкой стратегии министерства является качество, и забота о нем касается всех ступеней образования"- этими словами начал презентацию нового плана действия министр образования и науки Михаил Чхенкели.



В разговоре о проведении мероприятий по улучшению качества в системе образования больше всего времени он уступил вопросам общего образования, и отметил, что главным обеспечивающим качество в данной сфере является преподаватель, которому, прежде всего, необходимо профессиональное развитие:



"У всех преподавателей в Грузии будет возможность, ощутимо повысить квалификацию. Начиная с этого лета, у нас будут специальные тренинги, где будет сделан фокус на развитие практических способностей, в частности на педагогические приемы, новые идеи в педагогике, чтобы учителя могли принести полученную на тренинге информацию до классной комнаты, туда, где происходит главное - идет учебный процесс".



Согласно министру образования Грузии, одним из главных новшеств ступени общего образования будет внедрение элементов финской системы образования, для чего уже началась работа. Михаил Чхенкели говорил также о значении грифирования школьных учебников, и отметил, что с сентября текущего года ученики I-VI класса включительно будут учиться уже по улучшенным школьным учебникам, а в будущие годы улучшенные учебники будут и у учеников старших классов.



Согласно стратегии "12 шагов Министерства образования и науки", особое внимание на ступени общего образования будет уделяться также развитию творческого мышления подростков, внедрению виртуальных технологий, превращению сельских школ в образовательно-культурные центры, созданию безопасной, позитивной школьной обстановки в публичных школах и др.



Мероприятия, запланированные в данном направлении, считает особенно значимыми директор программы гражданского образования PH International Марина Ушверидзе. Она положительно оценивает тот факт, что министерство рассматривает заботу о безопасной школе с включенностью родителей.



Что касается части стратегии Минобразования, связанной с профессиональным образованием, министр в разговоре об этом направлении выделил высшее профессиональное образование, ориентацию на занятость, и интернационализацию преподавания. В частности, было сказано, что согласно стратегии планируется основание колледжей в ВУЗах, чтобы преодолеть негативное, стереотипное отношение общества к профессиональному образованию, и обеспечить рынок труда большим количеством квалифицированных кадров.



Касательно содействия высшего образования, и развитию науки, Министерство образования называет среди приоритетов изменение модели финансирования высшего образования, и задействование системы грантовых конкурсов, подчеркнули также сотрудничество с международными научными фондами и организациями.



Директор Центра гражданского развития, эксперт образования Шалва Табатадзе со своей стороны считает план действия Минобразования "12 шагов к качественному образованию" перечнем хороших пожеланий. По его словам, такой перечень желаний и до того был у министров, главное то, каковы планы министерства, и насколько возможна реализация этих желаний:



"Например, повышение квалификации педагогов, и качественное преподавание квалифицированным учителем является одним из желаний министерства, но это настолько проблематично и труднодостижимо! Интересно, как министерство обеспечит пребывание квалифицированных учителей в школе в условиях действующего контингента преподавателей. Этого нигде не видно. То же развитие науки… Написано, что будут финансироваться научные исследования, но нигде не видно насколько это будет развивать качество научных исследований".



По мнению Шалвы Табатадзе, Министерство образования должно представить дополнительный план действия для осуществления своих конкретных целей.

















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