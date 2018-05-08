Руководители дипмиссий ознакомились с проблемами населения, проживающего близ оккупационной линии

08.05.2018 15:06 Постоянные представители разных стран, аккредитованных при ООН, ознакомились с положением близ оккупационной линии. Члены делегации прибыли в село Хурвалети и пообщались с Датой Ванишвили, который живет по ту стороны проволочных ограждений. Их детально ознакомили с информацией о тех проблемах, которые есть у населения сел близ оккупационной линии.



Послы осмотрели и поселение беженцев в Церовани.



В рамках информационного тура, руководители дипломатических миссий разных стран ежегодно посещают Грузию при организации министерства иностранных дел и постоянного представительства Грузии в ООН. Цель тура – повышение познания о Грузии и развитие двухсторонних отношений с другими государствами-членами ООН.















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