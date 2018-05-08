На заседании Комиссии по интеграции Грузии в ЕС утверждена Концепция дорожной карты

08.05.2018 15:43 «Мы готовы, сделать еще больше, чем требует того соглашение об ассоциации с ЕС, чтобы в будущем продолжить успешный путь к Европе; с учетом того, мы приняли решение, разработать Концепцию дорожной карты интеграции в Евросоюз, в которой будут отражены запланированные шаги в направлении евроинтеграции», — заявил премьер — министр Грузии Георгий Квирикашвили на 57-м заседании Комиссии по интеграции Грузии в Евросоюз.



По словам главы правительства, дорожная карта будет способствовать более тесному политическому сближению и секторальной интеграции Грузии с ЕС, чем это предусмотрено в соглашении об ассоциации.



«Следует отметить, что Грузия рассматривается партнерами ЕС как лидер в проведении реформ и я хочу поздравить всех членов комиссии с этим успехом. Мы очень признательны за то, что Грузия является признанным абсолютно всеми лидером с точки зрения осуществленных реформ и достигнутых успехов. Я хочу, чтобы все ваши сотрудники чувствовали это и чтобы вы передали им нашу благодарность. Наша стратегическая цель — окончательное членство в ЕС, поэтому ещё раз говорю спасибо всем сотрудникам, которые участвуют в этом успехе », — сказал премьер-министр.



По информации пресс — службы администрации правительства, дорожная карта интеграции в ЕС, девиз которой — «Больше интеграции для больших возможностей», с активной вовлеченностью соответствующих ведомств, будет разработана до конца года.



Премьер откликнулся и на те торжественные мероприятия, которые проходят в Грузии в связи с Днями Европы.



«5 мая в Грузии начались празднования Дней Европы. Праздничные мероприятия продлится несколько дней как в Тбилиси, так и в регионах. Европейский союз сегодня по всему миру ассоциируется с миром, единством и успешным развитием, и радостно, что празднование Европейских дней в Грузии уже стало хорошей традицией. Ежегодно все больше вовлеченности населения, что является очень радостным», — заявил Георгий Квирикашвили.



На 57-ом заседании комиссии интеграции Грузии в Евросоюз также заслушали информацию об осуществлении Соглашения об ассоциации в 2017 году и ее части – углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA). Члены комиссии рассмотрели и утвердили проекты Национального плана действий 2018 года по выполнению Соглашения об ассоциации и ассоциации и плана действий 2018-2020 годов по осуществлению Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.



Кроме того, на заседании заслушали информацию о ходе процесса безвизового передвижения в странах Евросоюза.



По оценке премьера, безвизовое передвижение в странах-членах Шенгенской зоны является одним из самых больших достижений процесса интеграции с Евросоюзом, и необходимо это беречь.



«Понятно и то волнение, которое есть среди населения в связи с этим вопросом. Конечно, мы все вместе должны беречь это достижение, которое именуется безвизовым передвижением со странами-членами Шенгена ЕС. Поэтому, мы приветствуем совместные, активные действия министерства иностранных дел, министерства внутренних дел, министерства юстиции и парламента Грузии, которые отвечают на те вызовы, для того, чтобы сохранить безвизовое передвижение, которое, мы думаем, является не только материальным достижением для каждого нашего гражданина, но и политическим достижением для всей страны. Это – выраженная Грузии доверенности со стороны Евросоюза, что обязательно нужно беречь и сохранять», — отметил премьер-министр Грузии.



Информацию о заседании распространяет пресс-служба администрации правительства.















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