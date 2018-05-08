Экс-президенты Украины выступили с обращением о создании автокефалии

08.05.2018 16:21 Бывшие президенты Украины подписали обращение в поддержку инициативы об обращении к вселенскому патриарху по предоставлению автокефалии украинской церкви. Об этом сообщает Зеркало недели.



«Мы считаем, что предоставление автокефалии Константинопольской матерью-церковью сыграет важную роль в укреплении независимости Украины, духовного и национального единства нашего народа, развитии религиозной свободы в Украине, будет способствовать плодотворному межконфессиональному диалогу в нашей стране.», — зачитал текст обращения первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.



Помимо того, бывшие главы государства призвали объединиться ради достижения цели по созданию единой церкви.



«Мы убеждены, что единство украинского народа, большой силой укрепления которого будет автокефальная православная поместная церковь, станет непреодолимой духовной крепостью в борьбе с российской агрессией против Украины. Потому мы поддерживаем усилия президента Украины Петра Порошенко в этом чрезвычайно важном для Украины вопросе и обращаемся ко всем гражданам, ко всем ответственным политикам, общественным деятелям объединиться вокруг этой большой цели и совместно активно работать для создания автокефальной православной церкви Украины», — говорится в документе.



Напомним, 4 мая Патриарх УПЦ КП заявил, что Московскому патриархату в Украине придется сменить название.















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